НБУ різко обвалив гривню: курс валют до Різдва

В той час, як курс долара і євро злетів в обмінниках перед вихідними, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 грудня-7 січня, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 грудня, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,0206 1 долар США 23,6862 1 швейцарський франк 24,2711 10 ієн 2,1626 10 росйських рублів 3,816 1 євро 26,422

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Тим часом, Національний банк вирішив змінити числове значення офіційного курсу гривні до долара.

Крім того, чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Також Українські Новини писали про те, як будуть працювати банки в святкові дні.