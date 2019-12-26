В Одессе опознали тела всех 16 погибших в пожаре в Одесском колледже

В среду, 4 декабря, в центре Одессы загорелся старинный дом-памятник архитектуры на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа, многие люди пострадали, погибли 16 человек. Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара на Троицкой, 25. Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Об этом сообщает "Думская".

Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной

Правительственная комиссия установила, что пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования, а часть находящихся там людей не смогла эвакуироваться из-за того, что один из выходов был закрыт.

Ранее из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек.

8 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 12 декабря.

Также Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

А в СБУ заявляли, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа. В ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.