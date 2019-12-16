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  • На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество
16 декабря 2019, понедельник, 05:50 1584 Инфографика
Lifestyle 2019-12-16T05:50:02+02:00
Українські Новини
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество

На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество

Варвара Горобець
День Святого Николая, Католическое Рождество, выходные в декабре, Выходные 2020
Выходные будут уже через неделю. Фото: pixabay
Выходные будут уже через неделю. Фото: pixabay

Еще неделя и украинцы с головой погрузятся в предновогодние празднования. Этому периоду приятных хлопот поспособствуют и выходные, которых будет больше по случаю Рождества и новогодних праздников. В декабре первый официальный выходной выпадает в среду, 25-го, на католическое Рождество.

При этом, на этой неделе суббота 21 декабря будет рабочей – вместо понедельника 30 декабря, который будет выходным днем. Кабмин ранее внес изменения в работу государственных учреждений для рационального планирования досуга.

Как сообщали Українські Новини, ранее правительство определило график выходных на 2020 год, который не стал исключением по количеству официальных праздников. Чтобы продлить новогодние выходные, правительство сделало две рабочие субботы в декабре.

Помимо официальных выходных украинцев ждет насыщенная программа уже на этой неделе, главным событием которой будет открытие елки. Оно состоится на день Святого Николая 19 декабря. 

Праздник Николая в Украине любят как дети, так и взрослые – это хороший повод проявить щедрость и доброту, сделать подарки близким и нуждающимся людям. К слову, психологи посоветовали способ, как объяснить ребенку, кто такой Санта-Ксаус и Николай Чудотворец.  

Источник : Українські новини
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