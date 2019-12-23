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23 декабря 2019, понедельник, 12:57 395
Финансы 2019-12-23T13:32:38+02:00
Українські Новини
Официальная гривна продолжает укрепляться

Официальная гривна продолжает укрепляться

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, Обменники, Доллар, НБУ
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Тем временем как банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020, национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 декабря, на 1,30 коп. до 23,2767 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 декабря, на 3,94 коп. до 23,2897 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.

Также, по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет

Напомним, НБУ под конец года изменил порядок расчета курсов валют и опубликовал порядок работы новой банковой системы.

Тем временем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Кроме этого в Национальном банке УКраины объяснили, почему на самом деле падает доллар и что на самом деле происходит на валютном рынке.

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