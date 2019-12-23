Официальная гривна продолжает укрепляться

Тем временем как банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020, национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 декабря, на 1,30 коп. до 23,2767 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 декабря, на 3,94 коп. до 23,2897 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. Также, по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет. Напомним, НБУ под конец года изменил порядок расчета курсов валют и опубликовал порядок работы новой банковой системы. Тем временем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза. Кроме этого в Национальном банке УКраины объяснили, почему на самом деле падает доллар и что на самом деле происходит на валютном рынке.