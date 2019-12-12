Почему падает доллар: в НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке

Официальный курс гривны снова укрепился после того, как курс НБУ понизился во вторник. Такой плавающий курс гривны является правильным режимом для Украины, поскольку фиксированный курс, как завышенный, так и заниженный, негативно отражается на национальной экономике.

Об этом говорится в объяснении на странице Национального банка в соцсети Facebook.

В НБУ отметили, что фиксированный, курс, как в 2015 году, когда создавалась иллюзия стабильности, нанес большой ущерб экономике. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов.

"Фиксированный курс и "сжигание" резервов в целом вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривны", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что сейчас НБУ придерживается режима плавающего курса, какая экономика - такой и курс.

"Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильной, тогда гривна укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко возрастает, население не доверяет гривне, покупая валюту, - гривна ослабляется", - пояснили в ведомстве.

Украина зависит от внешних рынков, поскольку внешняя торговля формирует значительную часть ВВП, поэтому фиксированный курс не по карману Украине, считают в НБУ.

"Большая часть нашего экспорта - сырьевые товары, прежде всего зерновые и металлы, цены на которые зависят от ситуации на международных рынках. Если в мире цены сильно вдруг упали бы, например, на зерновые, то ощутимо снизились бы объемы валютных поступлений, Украина получит за продажу агропродукции. Если бы это было единственным заметным изменением на международных рынках для украинской экономики, то это привело бы к дисбалансу на валютном рынке. Ведь валютных поступлений экспорта стало бы существенно меньше, а объем валютных платежей остался бы на том же уровне, что и раньше. Соответственно, НБУ был бы вынужден для поддержания курса на фиксированном уровне тратить свои валютные резервы. И так - пока их хватало бы", - говорится в пояснении.

В то же время НБУ не может остановить укрепление гривны, на которое сейчас жалуются экспортеры, поскольку может потерять доверие к системе и инвесторам.

"Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не будет давать гривны крепнуть, а будет держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар. что думать бизнес и население? Они будут воспринимать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно - интересы определенных заинтересованных сторон. в соответствии теряться доверие как к НБУ, так и к национальной валюте. Это означает, что все предпочтут инвестировать в иностранную валюту. Это только курс гривны в сторону девальвации, а ценники в магазинах - в сторону увеличения. Вот и вся картина", - резюмировали в НБУ.

Как сообщали Українські Новини, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют.

Темв ременем в ноябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,1% по сравнению с октябрем.