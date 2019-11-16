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16 ноября 2019, суббота, 06:01 1906
Экономика 2019-11-16T08:16:15+02:00
Українські Новини
Доллара по 30 в ближайший год не будет: прогноз аналитиков

Доллара по 30 в ближайший год не будет: прогноз аналитиков

Инфляция, Доллар, ВВП, курс доллара, Курс доллара к гривне
Доллар. Фото: kazfin.kz
Доллар. Фото: kazfin.kz

В то время как за последние три месяца ВВП Украины увеличился на 4,2%, консалтинговое агентство Oxford Economics также повысило оценку роста ВВП в 2019 году – с 3,4% до 3,5%, а в 2020-м году – с 2,9% до 3,3%. Об этом сообщает "Сегодня".

"Мы прогнозируем, что рост замедлится с 3,5% в 2019 году до 3,3% в 2020 году. Внешний дефицит тормозит рост импорта, а сокращение расходов в государственном секторе сдерживает рост реальных доходов", – говорят аналитики.

Экономические ожидания в последующие годы также улучшены – с 2,6% до 3,2% в 2021-м и с 2,7% до 2,8% в 2022 году. Однако, учитывая ожидаемую динамику, озвученный правительством амбициозный план по росту на 5-7% ВВП в год недостижим, полагают аналитики.

В отчете ноября Oxford Ecоnomics вновь улучшил прогноз курса гривны: в 2019 году – с 26,7 грн/долл. до 26,4 грн/долл., в 2020 году – с 28 грн/долл. до 26,9 грн/долл., в 2021 году с 29,2 грн/долл. до 28,2 грн/долл.

Улучшения ожиданий коснулись также инфляции: с 9% до 7,7% в текущем году и с 7,8% до 5,1% в следующем, а также с 7,2% до 6,9% в 2021 году. 


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