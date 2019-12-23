Офіційна гривня продовжує зміцнюватися

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 грудня, на 3,94 коп. до 23,2897 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами аналітиків, долар по 30 в найближчий рік не буде. Тим часом, з початку 2019 року в Україні курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

Нагадаємо, НБУ під кінець року змінив порядок розрахунку курсів валют і опублікував порядок роботи нової банкової системи.

Окрім цього, в Нацбанку пояснили, чому падає долар і що насправді відбувається на валютному ринку.