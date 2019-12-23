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23 грудня 2019, понеділок, 12:57 10
Фінанси 2019-12-23T13:33:38+02:00
Українські Новини
Офіційна гривня продовжує зміцнюватися

Офіційна гривня продовжує зміцнюватися

Таня Войтюк
Курс валют, курс гривні, Долар, НБУ
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

У той час як банкіри розповіли, по чому долар на початку 2020, національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,30 коп. до 23,2767 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 грудня, на 3,94 коп. до 23,2897 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами аналітиків, долар по 30 в найближчий рік не буде. Тим часом, з початку 2019 року в Україні курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

Нагадаємо, НБУ під кінець року змінив порядок розрахунку курсів валют і опублікував порядок роботи нової банкової системи.

Окрім цього, в Нацбанку пояснили, чому падає долар і що насправді відбувається на валютному ринку.

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