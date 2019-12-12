НБУ под конец года изменил порядок расчета курсов валют: порядок работы новой системы

Тем временем как доллар и евро обновили антирекорд, Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам.

Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 27 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба центробанку.

Согласно постановлению, официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Также НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны к иностранным валютам к 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года, хотя раньше оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.

НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg.

Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривны, и учетной цены банковских металлов. На ежедневной основне официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год.

Официальный курс других иностранных валют будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, которые входят в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, почему падает доллар и что на самом деле происходит на валютном рынке.

Напомним, в ноябре денежная база Украины увеличилась почти на 5 миллиардов.