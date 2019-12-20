Гривна на межбанке перед выходными продолжает расти

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 23,31 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,31-23,33 UAH\/USD, затем котировки сузились до 23,33-23,35 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,29-23,32 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,90% с 27,72 UAH\/USD до 23,31 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 декабря, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH\/USD. Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH\/USD, курс покупки понизился на 0,74 коп. до 23,1167 UAH\/USD. Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался.