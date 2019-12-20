подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 декабря 2019, пятница, 16:55 236
Финансы 2019-12-20T16:57:28+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке перед выходными продолжает расти

Гривна на межбанке перед выходными продолжает расти

Ярина Вацяк
Курс валют, курс на межбанке, Межбанк, Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,31-23,33 UAH/USD, затем котировки сузились до 23,33-23,35 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,29-23,32 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,90% с 27,72 UAH/USD до 23,31 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 декабря, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH/USD. 

Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,74 коп. до 23,1167 UAH/USD.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался.

Больше новостей о: Курс валют курс на межбанке Межбанк Курс гривны

Архив
Новости
В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко, – СМИ 17:26 Документ
Новые российские санкции коснулись товаров, которые Украина не экспортирует в РФ с 2019 17:08
ЖК KANDINSKY Odessa Residence строится в соответствии с проектом и без нарушений законодательства, - девелопер 17:07
Это не первый случай, когда заключение "Венецианской комиссии" по судебной реформе трактует кто как хочет, - Ставнийчук 17:04
СБУ вручила мэру Обухова подозрение в присвоении земли для ветеранов АТО и переселенцев 16:56
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня 12:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok