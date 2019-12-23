Долар впевнено рухається до позначки в 22 гривні: курс валют на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 грудня, на 3,41 коп. до 23,2912 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-22 грудня, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3035,9875 100 доларів США 2329,1225 100 швейцарських франків 2374,9217 1000 ієн 213,0597 10 російських рублів 3,7321 100 євро 2584,6272

Як повідомляли Українські Новини, восьмий тиждень поспіль курс продажу готівкового долара знижується і досяг позначки 23,3823 UAH/USD, купівлі знизився до 23,0806 UAH/USD.

Тим часом Національний банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют в той час, як аналітики прогнозують обвал курсу гривні.

В суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 20 грудня на 2,68 коп. до 23,3826 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,93 коп. до 23,0774 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.