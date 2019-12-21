НБУ на выходные укрепил гривну еще больше: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-22 декабря, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 декабря, на 3,90 коп. до 23,3741 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3040,4271 100 долларов США 2332,5284 100 швейцарских франков 2378,3945 1000 иен 213,3713 10 российских рублей 3,7376 100 евро 2588,4068

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,00 коп. до 23,4094 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,74 коп. до 23,1167 UAH/USD.

Также Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют в то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны.