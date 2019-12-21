Доллар и евро стремительно падают: курс валют на субботу

В субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 декабря на 2,68 коп. до 23,3826 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,93 коп. до 23,0774 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 8,50 коп. до 25,5538 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,43 коп. до 25,9965 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,0774 23,3826 25,5538 25,9965 3,39 3,83 Максимальный 23,2200 23,9000 25,8000 26,5000 3,65 5,00 Минимальный 22,7500 23,2500 25,0000 25,8000 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-22 декабря, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк также сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют в то время, как аналитики прогнозируют обвал курса гривны.