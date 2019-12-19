Гривна точно обвалится: как сохранить деньги и какую валюту покупать

В то время, как Национальный банк продолжает укреплять гривну, курс которой, по состоянию на 19 декабря, уже вырос до 23,41 грн/доллар, многие задаются вопросом, что будет с долларом и стоит ли покупать валюту. Аналитики говорят, что вложение денег в валюту всегда сопровождается риском, но в то же время почти все прогнозируют обвал курса гривны.

Экономисты все же советуют откладывать деньги в валюте, но в разной, чтобы уменьшить риски инфляции, пишет "КП Украина".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, если целью купить валюту является спекуляция - то покупать стоит. При этом в любом случае нужно помнить: любая покупка валюты - это риск. Но чем больше риска, тем больше доход в случае успеха. Что касается того, чему отдать предпочтение – американской или европейской валюте – то, говорит эксперт, здесь каждый должен принимать решение сам, помня о том, что ни то, ни другое не дает 100%-ной гарантии дохода.

Как один из интересных инструментов спекуляций рассматривает покупку валюты при нынешнем уровне курса и старший аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин.

"При этом портфель должен оставаться диверсифицированным. Сейчас трудно сказать, когда приток инвестиций остановится, но риски разворота рынка растут, поскольку текущий курс удовлетворяет потребности и интересы только импортеров, в то время как экспортеры испытывают значительные трудности, промышленность падает, а дефицит бюджета финансируется за счет займов", - подчеркивает эксперт.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер советует регулярно покупать евро и доллары для накопления, но при этом помнить о грамотном сохранении своих денег от инфляции.

"Покупать валюту перед праздниками может быть не всегда выгодным мероприятием, поскольку банки, понимая спрос населения, могут увеличивать спрэд - разницу между ценой покупки и продажи валюты. В период новогодних праздников покупать валюту можно, если вы понимаете, что цена изменилась в выгодную для вас сторону. Важно понимать и объем покупки, при этом ответить себе на вопрос: насколько велика разница лично для вас от приобретения доллара по 23,5 грн или по 25 грн? Иногда нет смысла ждать лучшую цену, а стоит просто купить валюту по текущему курсу и продолжить формировать долгосрочную подушку безопасности, которая будет состоять из разных валют – как из евро, так и из долларов", - разъясняет эксперт.

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ говорит, что в общем случае накапливать нужно в той валюте, которую тратишь, а кредиты брать - в той, в которой зарабатываешь.

"Для диверсификации я бы посоветовал копить деньги в нескольких валютах: треть – в гривне, треть – в долларах, треть – в евро. Вместо евро можно купить швейцарский франк или рискнуть ставкой на английский фунт. Что касается курса гривны, то пирамида ОВГЗ будет давить в сторону ревальвации. Если нет желания следить за курсовыми горками или зарабатывать на гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты), я бы купил валюту, но это субъективный совет", - отметил эксперт в комментарии.

В том, что время покупать доллары пришло, уверен и аналитик Даниил Монин. По словам эксперта, уже сейчас гривна переоценена процентов на 15.

Экономист Владислав Банков напоминает: ближайшая критическая точка по погашению долгов – 15 января. Это не значит, что курс сразу же пойдет вверх, но диверсифицировать риски необходимо.

"Истории известны случаи, когда финансовые пирамиды выстраивались десятилетиями, и сейчас мы наблюдаем подобную ситуацию. "Инвесторы" могут изменить свои настроения в любой момент и по самому незначительному, на первый взгляд, поводу", - считает экономист.

Владислав Банков говорит, что покупать валюту сейчас стоит, но не сразу на все имеющиеся наличные деньги, а постепенно на сумму, которую собирались отложить, - сегодня, завтра, послезавтра. Если курс снижается, вы усредняетесь (средняя цена купленного актива падает), если растет, можно некоторое время не покупать.

В целом надо сказать, что эксперты давали свои советы не слишком охотно и оказались единодушны в одном: гривна точно обвалится, но когда это произойдет, предсказать невозможно.

Как сообщали Українські Новини, эксперты бьют тревогу из-за резких скачков курса гривны, а в Нацбанке наоборот говорят, что это нормальный процесс и для украинской экономики лучше плавающий курс, чем сдерживание его на одном уровне.

Также Национальный банк Украины обнародовал график работы банков на период новогодних праздников.