Восьмую неделю подряд курс продажи наличного доллара понижается и достиг отметки 23,3823 UAH/USD, покупки понизился до 23,0806 UAH/USD

С 13 по 21 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,91 коп. до 23,3823 UAH/USD, курс покупки понизился на 26,21 коп. до 23,0806 UAH/USD восьмую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 36,07 коп. до 25,5289 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,88 коп. до 25,9945 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 6 по 13 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 29,86 коп. до 23,6314 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,16 коп. до 23,3427 UAH/USD седьмую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 21 декабря 23,0806 23,3823 25,5289 25,9945 3,3800 3,8200 По сравнению с 13 декабря -0,2621 -0,2491 -0,3607 -0,3488 0,0100 0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.