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  • Восьмую неделю подряд курс продажи наличного доллара понижается и достиг отметки 23,3823 UAH/USD, покупки понизился до 23,0806 UAH/USD
21 декабря 2019, суббота, 13:43 700
Финансы 2019-12-21T13:45:51+02:00
Українські Новини
Восьмую неделю подряд курс продажи наличного доллара понижается и достиг отметки 23,3823 UAH/USD, покупки пони

Восьмую неделю подряд курс продажи наличного доллара понижается и достиг отметки 23,3823 UAH/USD, покупки понизился до 23,0806 UAH/USD

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 13 по 21 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,91 коп. до 23,3823 UAH/USD, курс покупки понизился на 26,21 коп. до 23,0806 UAH/USD восьмую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 36,07 коп. до 25,5289 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,88 коп. до 25,9945 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 6 по 13 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 29,86 коп. до 23,6314 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,16 коп. до 23,3427 UAH/USD седьмую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 21 декабря

23,0806

23,3823

25,5289

25,9945

3,3800

3,8200

По сравнению с 13 декабря

-0,2621

-0,2491

-0,3607

-0,3488

0,0100

0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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