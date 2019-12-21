Восьмую неделю подряд курс продажи наличного доллара понижается и достиг отметки 23,3823 UAH/USD, покупки понизился до 23,0806 UAH/USD

С 13 по 21 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,91 коп. до 23,3823 UAH\/USD, курс покупки понизился на 26,21 коп. до 23,0806 UAH\/USD восьмую неделю подряд. Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини. Средний курс покупки евро понизился на 36,07 коп. до 25,5289 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 34,88 коп. до 25,9945 UAH\/EUR. Как сообщали Українські Новини, с 6 по 13 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 29,86 коп. до 23,6314 UAH\/USD, курс покупки понизился на 30,16 коп. до 23,3427 UAH\/USD седьмую неделю подряд. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 21 декабря 23,0806 23,3823 25,5289 25,9945 3,3800 3,8200 По сравнению с 13 декабря -0,2621 -0,2491 -0,3607 -0,3488 0,0100 0,0100 Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.