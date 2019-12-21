Искусственная елка обойдется дороже: цены на главный символ Нового года

Елочные базары уже вовсю работают в городах Украины. При этом цены с прошлого года почти не изменились: так, маленькие деревья высотой около 60 см предлагают в Киеве за 130 грн, а те, что побольше (около 150 см) стоят от 250 грн и выше. Самые высокие и красивые деревья стоят около 600 грн. Так что в среднем живую елку в Украине можно купить за 250-300 грн, пишет "Сегодня".

Цены на искусственные елки варьируются в зависимости от их качества и размера. Так, небольшое дерево (порядка 30 см) можно купить за 180-200 грн. Полутораметровые елки стоят от 800 до 1400 грн, а за более высокие деревья придется отдать больше 2 тыс. грн. Несмотря на то, что это дороже, чем купить живую ель или сосну, искусственное дерево все же прослужит намного дольше, поэтому такие траты вполне оправданы.

Еще один новый тренд – это живые новогодние елки и сосны в горшках и кадках. Продавцы уверяют, что после завершения праздников дерево можно высадить на улице и любоваться им еще долгие годы. Но стоит все это недешево, хотя цена зависит от высоты и сорта дерева. В среднем, обычные ели в горшках (140-160 см) предлагают за 700-1000 грн, а вот цены на более редкие и изысканные сорта достигают даже 10 тыс. грн.

Ранее Українські Новини сообщали, как правильно установить елку и избежать пожаров, а также о том, как установить елку в доме с детьми и животными.