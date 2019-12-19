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  • Сегодня день Святого Николая: почему в народе отмечают праздник щедрости и добра
19 декабря 2019, четверг, 06:00 169
Lifestyle 2019-12-19T09:00:03+02:00
Українські Новини
Сегодня день Святого Николая: почему в народе отмечают праздник щедрости и добра

Сегодня день Святого Николая: почему в народе отмечают праздник щедрости и добра

Елизавета Кесельман
День Святого Николая, Святой Николай, подарки ко дню святого николая, Приметы на день Святого Николая

Сегодня дети и даже взрослые с улыбкой встречают 19 декабря, который в народе отмечают,как День Святого Николая. Ожидания и восторг у детей начинаются еще с вечера, ведь все знают, что именно в ночь с 18 на 19 декабря Николай кладет подарок под подушку тем, кто хорошо себя вел в течение года. Українські Новини расскажут о традициях и приметах в этот день.

День Святого Николая в народе считают праздником щедрости и добра. И не удивительно, ведь согласно истории Николая, он был милосердным и был последователем Христа. После смерти родителей, Николай посвятил себя служению Богу, и все свое состояние отдал на нужды для людей, а также помогал всем обиженным и обездоленным. В память о милосердии святого Николая, в этот день отмечается Международный день помощи бедным.

Традиции

Главная традиция праздника — подарок под подушкой для ребенка. За хорошее поведение малыши находят под подушкой чаще всего шоколад, печенье или пряники, получившие название "николайчики". В этот день люди часто готовят кутью и узвар.

По давней украинской традиции, старшие хозяева деревни на праздник собирались, чтобы сварить пшеничного пива. Устраивалась гостиная, после которой все весело с песнями ездили на санях вокруг деревни.

В этот день принято просить благополучия при вступлении в брак — верили, что Николай сводит судьбы людей и является покровителем брака.

Одна из важных традиций — открытие новогодней елки по всем городам страны. В этот день устраиваются гуляния, концерты, ярмарки и благотворительные мероприятия.

 

Приметы

  • Если зима до дня Николая след заметет, дороге не стоять.
  • Если на Михайлов день зима закует, то на Николая раскует.
  • Если на Николая выпадет иней, в следующем году будет хороший урожай.
  • Какой день на Николая Зимнего, такой будет и на Николая Летнего, 22 мая.
  • Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.
  • Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

Ранее Українські Новини поделились идеями о том, что подарить коллеге на день Святого Николая, а также о теплых поздравлениях на праздник

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