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20 декабря 2019, пятница, 08:20 48
Жизнь 2019-12-20T09:15:01+02:00
Українські Новини
Легкий салат из морепродуктов на новогодний стол: рецепт

Легкий салат из морепродуктов на новогодний стол: рецепт

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Салат из морепродуктов, Рецепты на Новый год, Новогодние рецепты
Салат из морепродкутов. Фото: reseptdlyavseh.ru
Салат из морепродкутов. Фото: reseptdlyavseh.ru

В новогоднюю ночь столы украицев будут ломится от разнообразных блюд, коронными из которых будут классический шуба, оливье и картофель по-французски. Однако вся эта нестареющая классика кухни приводит потом к набору веса после праздников и "майонезному" удару по здоровью, а для того, чтоб приготовить действительно изысканный и вкусный салат на новогодний стол и удивить домашних и гостей - нужно не так много времени и денег. Одним из таких салатов является салат из морепродуктов. 

Рецепт этого салата взят из греческой кухни. Сочетание креветок, кальмаров и заправки из оливкового масла сделает новогодний вечер особенным.

  1. Мидии в раковине - 1 кг
  2. или Мидии очищенные - 300 г
  3. Моллюски морские очищенные - 0,5 кг
  4. Креветки в панцире - 2 стакана
  5. или Креветки очищенные - 0,75 стакана
  6. Кальмары (тушки) - 3 шт.
  7. Чеснок - 1 зубок
  8. Зелень петрушки - 1 пучок
  9. Оливки без косточек - 1 стакан
  10. Масло оливковое - 0,3 стакана
  11. Сок лимонный - 2 ст. ложки
  12. Перец черный молотый - 0,3 ч. ложки
  13. Соль - 3 щепотки

Приготовление:

Подготовить продукты для салата из морепродуктов. Креветок варить 5-7 минут, вынуть из воды, охладить. При необходимости очистить: удалить панцири, головки, усики и внутренности (вынуть из спинной части). Опустить мидий в кипящую воду и варить на сильном огне 5-6 минут под закрытой крышкой, пока они не откроются. После этого снять кастрюлю с огня. Если моллюски были в раковинах, вынуть мидий из раковин. Также в отваре мидий сварить морских моллюсков (например рапанов или морских гребешков). Варить моллюсков нужно 5-10 минут.

Замороженных кальмаров разморозить. При необходимости тушки кальмаров почистить, вымыть и нарезать туловище кольцами. Разогреть в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла, добавить щепотку соли и тушить мясо кальмаров до мягкости. (1 минуту). После этого выложить кольца кальмаров на глубокое блюдо или на большую тарелку.

Зелень петрушки мелко нашинковать. Оливки слегка обсушить и нарезать маленькими ломтиками. Приготовить приправу: очистить чеснок, истолочь его, выдавить лимонный сок, смешать оливковое масло с лимонным соком, черным молотым перцем, посолить по вкусу (2-3 щепотки), добавить измельченные оливки и петрушку. Все тщательно перемешать. Смешать креветок, мидий, морских моллюсков и заправить их приготовленной приправой.

Готовый салат можно украсить вареными креветками. Подавать салат из морепродуктов лучше в охлажденном виде.

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