Легкий салат из морепродуктов на новогодний стол: рецепт

В новогоднюю ночь столы украицев будут ломится от разнообразных блюд, коронными из которых будут классический шуба, оливье и картофель по-французски. Однако вся эта нестареющая классика кухни приводит потом к набору веса после праздников и "майонезному" удару по здоровью, а для того, чтоб приготовить действительно изысканный и вкусный салат на новогодний стол и удивить домашних и гостей - нужно не так много времени и денег. Одним из таких салатов является салат из морепродуктов.

Рецепт этого салата взят из греческой кухни. Сочетание креветок, кальмаров и заправки из оливкового масла сделает новогодний вечер особенным.

Мидии в раковине - 1 кг или Мидии очищенные - 300 г Моллюски морские очищенные - 0,5 кг Креветки в панцире - 2 стакана или Креветки очищенные - 0,75 стакана Кальмары (тушки) - 3 шт. Чеснок - 1 зубок Зелень петрушки - 1 пучок Оливки без косточек - 1 стакан Масло оливковое - 0,3 стакана Сок лимонный - 2 ст. ложки Перец черный молотый - 0,3 ч. ложки Соль - 3 щепотки

Приготовление:

Подготовить продукты для салата из морепродуктов. Креветок варить 5-7 минут, вынуть из воды, охладить. При необходимости очистить: удалить панцири, головки, усики и внутренности (вынуть из спинной части). Опустить мидий в кипящую воду и варить на сильном огне 5-6 минут под закрытой крышкой, пока они не откроются. После этого снять кастрюлю с огня. Если моллюски были в раковинах, вынуть мидий из раковин. Также в отваре мидий сварить морских моллюсков (например рапанов или морских гребешков). Варить моллюсков нужно 5-10 минут.

Замороженных кальмаров разморозить. При необходимости тушки кальмаров почистить, вымыть и нарезать туловище кольцами. Разогреть в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла, добавить щепотку соли и тушить мясо кальмаров до мягкости. (1 минуту). После этого выложить кольца кальмаров на глубокое блюдо или на большую тарелку.

Зелень петрушки мелко нашинковать. Оливки слегка обсушить и нарезать маленькими ломтиками. Приготовить приправу: очистить чеснок, истолочь его, выдавить лимонный сок, смешать оливковое масло с лимонным соком, черным молотым перцем, посолить по вкусу (2-3 щепотки), добавить измельченные оливки и петрушку. Все тщательно перемешать. Смешать креветок, мидий, морских моллюсков и заправить их приготовленной приправой.

Готовый салат можно украсить вареными креветками. Подавать салат из морепродуктов лучше в охлажденном виде.