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19 декабря 2019, четверг, 22:06 76
Общество 2019-12-19T22:45:01+02:00
Українські Новини
Новый год уже близко: как выглядит главная новогодняя елка Украины

Новый год уже близко: как выглядит главная новогодняя елка Украины

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Фоторепортаж, Главная елка Украины, Открытие главной елки, Новый год

Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая, в Киеве на Софийской площади уже традиционно зажгли главную елку Украины. Открытие и зажжение новогодней елки сопровождалось праздничными фейерверками, а посмотреть на праздник пришли тысячи людей. Полную программу празднования можно посмотреть по ссылке.

Киевляне и гости столицы засыпали соцсети фотографиями красочной новогодней елки.

Елка на Контрактовой площади. Фото: valentina_yelinska83
Елка на Контрактовой площади. Фото: valentina_yelinska83
Елка на Контрактовой площади. Фото: john_landscaper
Елка на Контрактовой площади. Фото: john_landscaper
Ярмарка возле главной елки Украины. Фото: Буквы
Ярмарка возле главной елки Украины. Фото: Буквы
Ярмарка возле главной елки Украины. Фото: Буквы
Ярмарка возле главной елки Украины. Фото: Буквы
Главная елка Украины. Фото: juliniakovalchuk •
Главная елка Украины. Фото: juliniakovalchuk •
Главная елка Украины. Фото: mania1305
Главная елка Украины. Фото: mania1305
Главная елка страны. Фото: yuriidiudin
Главная елка страны. Фото: yuriidiudin
Главная елка Украины. Фото: yano4ka.korobkova
Главная елка Украины. Фото: yano4ka.korobkova
Главная елка Украины. Фото: zagornyakroman
Главная елка Украины. Фото: zagornyakroman
Главная елка Украины. Фото: Folk Ukraine
Главная елка Украины. Фото: Folk Ukraine

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади. На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический традиционный украинский городок.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая.

Ранее было опубликовано праздничное видео, как Киев полным ходом готовится встречать Новый год.

Также Українські Новини писали, куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий.

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