Как украсить новогоднюю елку в год Крысы: идеи декора

Украшенная елка является неотъемлимой частью декора к Новому году. Правильно подобранный дизайн елки отображает настроение и атмосферы в доме. Для привлечения достатка и удачи в год крысы, при декорировании праздничной ели необходимо учитывать много разных нюансов.

Грядущий год назван годом белой металической крысы. Поэтому, важно, чтобы в основу дизайна лягли светлые и приглушенные тона:

белоснежный,

дымчатый,

платиновый,

светло-серый

серебристый,

металлик,

светло-фиолетовый.

Фото: fortunagid

Сначала рекомендуется выбрать общий стиль: минимализм, классика, этнический. Он должен гармонировать с дизайном комнаты, т.е.: цветом стен, занавесками и мебелью.

Чтобы красиво нарядить елку, можно использовать разные приемы декорирования в новогоднем стиле:

Вертикальный прием предусматривает нисходящее распределение гирлянд сверху вниз. Между их линиями размещаются шары.

Кольцевой способ, когда игрушки располагаются ярусами, а промежутки драпируются лентами и мишурой.

Спиральный метод: дождик и гирлянды нанизывают на елку сверху вниз по спирали.

Интуитивный: игрушки вешают в то место, куда спонтанно потянется рука.

Желательно выбрать яркие разноцветные шарики и банты 2-3 цветов.

Тем, кто не представляет празднования без натуральной хвои, рекомендуется нанести на нее белое покрытие. Его распределяют по иголочкам на улице, дают им высохнуть, и только затем дерево вносят в дом.

Фото:instagram.com/my_love_of_christmas

Конечно же, следует обратить внимание и на символические украшения. На елку можно повесить фигурки мышек, серебристые снежинки, изображения снеговиков, блестящие звездочки, атласные белые ленты.

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