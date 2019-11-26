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26 ноября 2019, вторник, 06:55 26
Lifestyle 2019-11-26T07:45:01+02:00
Українські Новини
Как украсить новогоднюю елку в год Крысы: идеи декора

Как украсить новогоднюю елку в год Крысы: идеи декора

Новый год, Новогодняя ель, Год крысы, Идеи декора новогодней елки

Украшенная елка является неотъемлимой частью декора к Новому году. Правильно подобранный дизайн елки отображает настроение и атмосферы в доме. Для привлечения достатка и удачи в год крысы, при декорировании праздничной ели необходимо учитывать много разных нюансов.

Грядущий год назван годом белой металической крысы. Поэтому, важно, чтобы в основу дизайна лягли светлые и приглушенные тона:

  • белоснежный,
  • дымчатый,
  • платиновый,
  • светло-серый
  • серебристый,
  • металлик,
  • светло-фиолетовый.

Фото: fortunagid

Фото: fortunagid

Сначала рекомендуется выбрать общий стиль: минимализм, классика, этнический. Он должен гармонировать с дизайном комнаты, т.е.: цветом стен, занавесками и мебелью. 

Чтобы красиво нарядить елку, можно использовать разные приемы декорирования в новогоднем стиле:

  • Вертикальный прием предусматривает нисходящее распределение гирлянд сверху вниз. Между их линиями размещаются шары.
  • Кольцевой способ, когда игрушки располагаются ярусами, а промежутки драпируются лентами и мишурой.
  • Спиральный метод: дождик и гирлянды нанизывают на елку сверху вниз по спирали.
  • Интуитивный: игрушки вешают в то место, куда спонтанно потянется рука.

Желательно выбрать яркие разноцветные шарики и банты 2-3 цветов.

Тем, кто не представляет празднования без натуральной хвои, рекомендуется нанести на нее белое покрытие. Его распределяют по иголочкам на улице, дают им высохнуть, и только затем дерево вносят в дом.

 

Фото:instagram.com/my_love_of_christmasФото:instagram.com/my_love_of_christmas

Конечно же, следует обратить внимание и на символические украшения. На елку можно повесить  фигурки мышек, серебристые снежинки, изображения снеговиков, блестящие звездочки, атласные белые ленты.

 

Ранее Українські Новини рассказали о том, кому повезет в год крысы, а также о том, как выбрать подарок к Новому году человеку, у которого все есть. 

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