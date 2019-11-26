Как украсить новогоднюю елку в год Крысы: идеи декора

Украшенная елка является неотъемлимой частью декора к Новому году. Правильно подобранный дизайн елки отображает настроение и атмосферы в доме. Для привлечения достатка и удачи в год крысы, при декорировании праздничной ели необходимо учитывать много разных нюансов. Грядущий год назван годом белой металической крысы. Поэтому, важно, чтобы в основу дизайна лягли светлые и приглушенные тона: белоснежный, дымчатый, платиновый, светло-серый серебристый, металлик, светло-фиолетовый. Фото: fortunagid Сначала рекомендуется выбрать общий стиль: минимализм, классика, этнический. Он должен гармонировать с дизайном комнаты, т.е.: цветом стен, занавесками и мебелью. Чтобы красиво нарядить елку, можно использовать разные приемы декорирования в новогоднем стиле: Вертикальный прием предусматривает нисходящее распределение гирлянд сверху вниз. Между их линиями размещаются шары. Кольцевой способ, когда игрушки располагаются ярусами, а промежутки драпируются лентами и мишурой. Спиральный метод: дождик и гирлянды нанизывают на елку сверху вниз по спирали. Интуитивный: игрушки вешают в то место, куда спонтанно потянется рука. Желательно выбрать яркие разноцветные шарики и банты 2-3 цветов. Тем, кто не представляет празднования без натуральной хвои, рекомендуется нанести на нее белое покрытие. Его распределяют по иголочкам на улице, дают им высохнуть, и только затем дерево вносят в дом. Фото:instagram.com\/my_love_of_christmas Конечно же, следует обратить внимание и на символические украшения. На елку можно повесить фигурки мышек, серебристые снежинки, изображения снеговиков, блестящие звездочки, атласные белые ленты. Ранее Українські Новини рассказали о том, кому повезет в год крысы, а также о том, как выбрать подарок к Новому году человеку, у которого все есть.