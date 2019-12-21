Встречаем Новый год безопасно: как правильно установить елку и избежать пожаров

Безопасность во время любых праздников всегда превыше всего. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к летальному исходу, и последствиям, влекущим за собой серьезные проблемы. В ГосЧс напомнили, на что необходимо обращать внимание при установлении елки и запуске фейерверков на Новый год.

"Статистика свидетельствует о том, что в новогодние праздники растет число пожаров, возникающих в помещениях граждан. Несертифицированные электрогирлянды, или же электрогирлянды, изготовленные с дефектами, с высокой вероятностью могут спровоцировать пожар. Также зафиксированы случаи, когда возгорание на елке случалось из-за близкого расположения к приборам отопления и телевизора ", - отметил заместитель начальника Управления пожарной безопасности ГосЧс Украины Александр Чекрыгин.

В частности, эксперты сделали акцент на том, что размещать елку необходимо лишь на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также были на безопасном расстоянии от электроприборов.

На елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни и украшать ее легковоспламеняющимися материалами, а пользоваться можно только сертифицированными пиротехническими изделиями, проверив упаковку на отсутствие дефектов.

Отмечается, что пиротехнические изделия можно использовать только в соответствии с инструкцией, которая должна быть обязательно указана на упаковке.

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