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21 декабря 2019, суббота, 06:30 12
Lifestyle 2019-12-21T08:00:01+02:00
Українські Новини
Встречаем Новый год безопасно: как правильно установить елку и избежать пожаров

Встречаем Новый год безопасно: как правильно установить елку и избежать пожаров

Елизавета Кесельман
Правила пожарной безопасности, ГосЧС Украины, Новый год, Фейерверк, новогодняя елка
Фото: ГосЧс
Фото: ГосЧс

Безопасность во время любых праздников всегда превыше всего. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к летальному исходу, и последствиям, влекущим за собой серьезные проблемы. В ГосЧс напомнили, на что необходимо обращать внимание при установлении елки и запуске фейерверков на Новый год. 

"Статистика свидетельствует о том, что в новогодние праздники растет число пожаров, возникающих в помещениях граждан. Несертифицированные электрогирлянды, или же электрогирлянды, изготовленные с дефектами, с высокой вероятностью могут спровоцировать пожар. Также зафиксированы случаи, когда возгорание на елке случалось из-за близкого расположения к приборам отопления и телевизора ", - отметил заместитель начальника Управления пожарной безопасности ГосЧс Украины Александр Чекрыгин.

В частности, эксперты сделали акцент на том, что размещать елку необходимо лишь на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также были на безопасном расстоянии от электроприборов.

На елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни и украшать ее легковоспламеняющимися материалами, а пользоваться можно только сертифицированными пиротехническими изделиями, проверив упаковку на отсутствие дефектов.

Отмечается, что пиротехнические изделия можно использовать только в соответствии с инструкцией, которая должна быть обязательно указана на упаковке.

Ранее Українські Новини назвали лучшие плейлисты новогодней музыки 2019, а также о том, как установить елку в доме с детьми и животными.

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