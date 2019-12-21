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21 грудня 2019, субота, 19:53 14
Суспільство 2019-12-21T20:13:02+02:00
Українські Новини
Штучна ялинка обійдеться дорожче: ціни на головний символ Нового року

Штучна ялинка обійдеться дорожче: ціни на головний символ Нового року

Ярина Вацяк
Новий рік-2020, Новий рік, купити ялинку, ціни на ялинки
Ялинка. Фото: derepente/Depositphotos
Ялинка. Фото: derepente/Depositphotos

Зимові свято почалися ще 19 грудня, в День Святого Миколая коли в більшості міст України відкрили головні ялинки. Багато хто вже активно вибирають подарунки і обмірковують меню на Новий рік, а значить, вже саме час купити і прикрасити ялинку.

Ялинкові базари вже щосили працюють в містах України. При цьому ціни з минулого року майже не змінилися: так, маленькі дерева висотою близько 60 см пропонують у Києві за 130 грн, а ті, що побільше (близько 150 см) коштують від 250 грн і вище. Найбільш високі і красиві дерева коштують близько 600 грн. Так що в середньому живу ялинку в Україні можна купити за 250-300 грн, пише "Сегодня".

Ціни на штучні ялинки варіюються залежно від їх якості і розміру. Так, невелике дерево (близько 30 см) можна купити за 180-200 грн. Півтораметрові ялинки коштують від 800 до 1400 грн, а за більш високі дерева доведеться віддати більш ніж 2 тис. грн. Незважаючи на те, що це дорожче, ніж купити живу ялинку чи сосну, штучне дерево все ж прослужить набагато довше, тому такі витрати цілком виправдані.

Ще один новий тренд – це живі новорічні ялинки і сосни в горщиках і діжках. Продавці запевняють, що після завершення свят дерево можна висадити на вулиці і милуватися ним ще довгі роки. Але коштує все це недешево, хоча ціна залежить від висоти і сорти дерева. У середньому, звичайні ялинки в горщиках (140-160 см) пропонують за 700-1000 грн, а от ціни на більш рідкісні і вишукані сорти досягають навіть 10 тис. грн.

Раніше Українські Новини повідомляли,як правильно встановити ялинку і уникнути пожеж, а також про те, як встановити ялинку в будинку з дітьми і тваринами.

 

 

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