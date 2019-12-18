Курс покупки рубля в обменниках Киева продолжает падать

Во среду, 18 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 17 января, понизился на 3 копейки до 3,34 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 1 копейку до 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 18 декабря в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,84 Максимальный 3,68 5,00 Минимальный 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 января, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков вырос на 3 копейки до 3,38 грн за 10 рублей, по сравнению с курсом рубля в четверг, 12 декабря.

В среду, 18 декабря, курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с курсом валют на 17 декабря на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался