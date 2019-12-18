Курс покупки рубля в обмінниках Києва продовжує падати

У середу, 18 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 17 січня, знизився на 3 копійки до 3,34 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку до 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля на 18 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,84 Максимальний 3,68 5,00 Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 січня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків зріс на 3 копійки до 3,38 грн за 10 рублів, порівняно з курсом рубля в четвер, 12 грудня.

У середу, 18 грудня, курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 в порівнянні з курсом валют на 17 грудня на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не справдався.