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Фінанси 2019-12-18T11:15:01+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля в обмінниках Києва продовжує падати

Курс покупки рубля в обмінниках Києва продовжує падати

Ярина Вацяк
руб грн, курс рубля, курс рубля в Києві

У середу, 18 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 17 січня, знизився на 3 копійки до 3,34 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку до 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля на 18 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,84
Максимальний 3,68 5,00
Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 січня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків зріс на 3 копійки до 3,38 грн за 10 рублів, порівняно з курсом рубля в четвер, 12 грудня.

У середу, 18 грудня, курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 в порівнянні з курсом валют на 17 грудня на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не справдався.

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