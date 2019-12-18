Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной

Заместительь главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался в интервью "Сегодня".

"Основной фактор, который влиял на курс в этом году, – это макроэкономическая стабилизация. Украина в течение последних лет придерживалась взвешенной фискальной и монетарной политики, и это принесло результат. Посмотрите на инфляцию: 4 года назад она превышала 40%, а сейчас мы снизили ее почти до 5% в год. И в дальнейшем НБУ будет удерживать ее на этом уровне за счет последовательной монетарной политики, независимой от политических раскладов. Дефицит бюджета, несмотря на большие выплаты по внешним долгам, не растет, а снижается. Нет скрытых проблем в финансовом или энергетическом секторах", - рассказал он.

Чурий считает, что иностранные инвесторы видят адекватно оценивают картину экономики Украины.

"Украина идет путем реформ, ВВП растет на 3-4% ежегодно, экономическая политика выглядит последовательной, а доходность в гривне привлекательная. Все это способствует интересу нерезидентов к украинскому рынку", - говорит он.

Кроме того, представитель НБУ уверен, что в дальнейшем Украина привлекать новых инвесторов путем реформ. но этот фактор также может влиять на курс доллара в Украине.

"Да, пока что иностранцы вкладываются в основном в долговые облигации правительства (ОВГЗ). Но вложения в ценные бумаги, так называемые портфельные инвестиции, – это только первый шаг. В развивающихся странах, которые становятся на путь реформ, инвесторы, как правило, сначала вкладывают деньги в простые инструменты. Они дают деньги государству, потому что больше доверяют ему. А затем уже инвестиционные средства идут в частный сектор. Если Украина и дальше будет идти путем реформ, то в ближайшие годы мы увидим приток реальных инвестиций. Кабмин уже заявлял, что видит возможность привлечения 50 млрд долларов инвестиций в течение 5 лет. Это, безусловно, будет очень позитивный фактор. При этом мы должны понимать, что приток денег в страну создает ситуацию, когда предложение валюты значительно превышает спрос, и все это влияет на курс, поскольку он у нас плавающий, мы его руками и ногами не держим, так как он должен отражать реальные тенденции в экономике", - отметил Чурий.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,1% по сравнению с октябрем.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.