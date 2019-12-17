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17 декабря 2019, вторник, 10:15 33
Финансы 2019-12-17T10:16:09+02:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжили рекордный обвал во вторник

Доллар и евро продолжили рекордный обвал во вторник

Надежда Комендантова
курс доллара, Курс евро, Курс валют, Валюта, Обмен валют

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 декабря на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,10 коп. до 25,8716 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,31 коп. до 26,2950 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,3059 23,5809 25,8716 26,2950 3,37 3,83
Максимальный 23,4200 24,0000 26,0000 26,6500 3,65 5,00
Минимальный 23,2000 23,4400 25,7000 26,0900 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 декабря на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

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