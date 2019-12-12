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12 декабря 2019, четверг, 10:40 148
Финансы 2019-12-12T12:15:02+02:00
Українські Новини
Рубли подешевели: курс российской валюты в четверг

Рубли подешевели: курс российской валюты в четверг

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли

В четверг, 12 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 декабря, вырос на 2 копейки до 3,35 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне упал на 3 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 12 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,82
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке, в то время, как доллар и евро обновили антирекорд в четверг. 

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 декабря, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD.

В то же время, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют

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