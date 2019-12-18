Доллар и евро в обменниках продолжают падение: курс валют

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 17 декабря на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,33 коп. до 25,8055 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,43 коп. до 26,2497 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,2624 23,5433 25,8055 26,2497 3,34 3,84 Максимальный 23,3500 24,0000 25,9600 26,5000 3,68 5,00 Минимальный 23,0000 23,4000 25,0000 26,0500 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался. Ранее в НБУ отметили, что плавающий курс гривны является правильным режимом для Украины, поскольку фиксированный курс, как завышенный, так и заниженный, негативно отражается на национальной экономике. В то же время глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют.