Рубль взлетел: курс российской валюты в начале недели

В понедельник, 16 января, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 12 декабря, вырос на 3 копейки до 3,38 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 2 копейки до 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,38 3,84 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 декабря, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.