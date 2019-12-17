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17 декабря 2019, вторник, 10:45 304
Финансы 2019-12-17T11:15:01+02:00
Українські Новини
Рубль просел: курс российской валюты в начале недели

Рубль просел: курс российской валюты в начале недели

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли, Обмен валют

Во вторник, 17 декабря , средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 января, упал на 1 копейку до 3,37 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне упал на 1 копейку до 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,37 3,83
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,67

 

Как сообщали Українські Новини,Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 декабря на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

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