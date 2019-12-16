Новогодний корпоратив "Слуги народа" состоится на следующей недели: кто приглашен

Новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который будут проводить за деньги спонсоров и обойдется им порядка миллиона гривен, состоится в пятницу 20 декабря.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в политической силе.

Мероприятие состоится в ресторане "CHI" на территории выставочного центра "Парковый", где обычно по понедельникам "слуги народа" собираются на заседание фракции.

По источникам журналистов, туда приглашены народные депутаты, члены правительства и Офис президента во главе с главой государства Владимиром Зеленским.

Как сообщали Українські Новини, инаугурация Владимира Зеленского проходила в три этапа и без банкета.

В ноябре председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко ответила на шутку Президента Владимира Зеленского о ее фигуре, заявив, что ожидает его на корпоративах со своим пианино.

Тем временем, избранные впервые депутаты Верховной Рады намерены пройти обучение в Соединенных Штатах Америки в 2020 году, после того, как они уже прошли обучение в Трускавце, которое обошелся в 10 млн гривен.