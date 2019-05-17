Инаугурация Зеленского будет проходить в три этапа и без банкета, - СМИ

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Первый этап инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде.

После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.

И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.

Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность Президенты, не будет.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил изданию эту информацию. "Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета", - сказал Дмитрий Разумков.

И уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.

По информации журналистов, решение отказаться от вечерних празднований обусловлено сжатыми сроками, оставленными на подготовку, сложностью с арендой помещения, а также неясностью в списке гостей, которых нужно и можно пригласить на мероприятие подобного статуса.

"Одного не пригласишь - обидится. Второго позовешь - начнут судачить. Третий не явится демонстративно. Четвертый банально не долетит (не доедет, потому что рабочий день)", - рассказывает источник.

Другой источник говорит, что одной из возможных фишек станет то, что Зеленский с инаугурации отправится на работу пешком.

Напомним, штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.

Тем временем 5 президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского 20 мая.