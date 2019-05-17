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17 мая 2019, пятница, 18:07 1754
Президент 2019-05-17T18:07:46+03:00
Українські Новини
Инаугурация Зеленского будет проходить в три этапа и без банкета, - СМИ

Инаугурация Зеленского будет проходить в три этапа и без банкета, - СМИ

Владимир Зеленский. Кадр из сериала
Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Первый этап инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде.

После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.

И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.

Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность Президенты, не будет.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил изданию эту информацию. "Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета", - сказал Дмитрий Разумков.

И уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.

По информации журналистов, решение отказаться от вечерних празднований обусловлено сжатыми сроками, оставленными на подготовку, сложностью с арендой помещения, а также неясностью в списке гостей, которых нужно и можно пригласить на мероприятие подобного статуса.

"Одного не пригласишь - обидится. Второго позовешь - начнут судачить. Третий не явится демонстративно. Четвертый банально не долетит (не доедет, потому что рабочий день)", - рассказывает источник.

Другой источник говорит, что одной из возможных фишек станет то, что Зеленский с инаугурации отправится на работу пешком.

Напомним, штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.

Тем временем 5 президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского 20 мая.

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