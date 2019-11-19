Ей не дают сладенького, - Зеленский пошутил о фигуре Тимошенко

10 лет назад предлагала продавать украинскую землю другим государствам, Президент Владимир Зеленский заявляет, что председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко, котораяпредлагала ему список своих людей для назначения на высокие должности в обмен на голосование ее фракции вместе со "Слугой народа" в течение года.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал он.

Зеленский уверен, что заявление "Батькивщини" о переходе в оппозицию связано не с "заботой о народе", а с тем, что Тимошенко "сейчас просто не дают "сладенького".

Как сообщали Українськi Новини, председатель партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко решила перейти в оппозицию к действующему Президенту.

Тем временем Платформа Бойко, Батькивщина, "ЕС" и "За будущее" - против рынка земли.