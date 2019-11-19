подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 11:56 628
Президент 2019-11-19T11:57:09+02:00
Українські Новини
Ей не дают сладенького, - Зеленский пошутил о фигуре Тимошенко

Ей не дают сладенького, - Зеленский пошутил о фигуре Тимошенко

Всеукраинское объединение
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко, которая 10 лет назад предлагала продавать украинскую землю другим государствам, предлагала ему список своих людей для назначения на высокие должности в обмен на голосование ее фракции вместе со "Слугой народа" в течение года.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал он.

Зеленский уверен, что заявление "Батькивщини" о переходе в оппозицию связано не с "заботой о народе", а с тем, что Тимошенко "сейчас просто не дают "сладенького".

Как сообщали Українськi Новини, председатель партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко решила перейти в оппозицию к действующему Президенту.

Тем временем Платформа Бойко, Батькивщина, "ЕС" и "За будущее" - против рынка земли.

Больше новостей о: Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
Прокуратура занялась пожаром во Львовской области, в котором погиб 1 офицер и ранен второй 12:11
Ей не дают сладенького, - Зеленский пошутил о фигуре Тимошенко 11:56
Требовать заключения Ляшко за откровенную позицию по энергетической безопасности - это перебор, - Гройсман 11:53
В Днипре в час пик загорелся переполненный людьми трамвай 11:49
"Бизнес-Варта" написала обращение к Президенту Зеленскому в защиту ГК "Укрлендфарминг" Бахматюка 11:46
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК 16:28
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Боевики не пустили ОБСЕ на свои блокпосты 10:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok