подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 декабря 2019, четверг, 16:49 283
Верховная Рада и партии 2019-12-05T17:15:24+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" поедут учиться в США

"Слуги народа" поедут учиться в США

Депутаты, Обучение, обучение в США, Слуга народа
Депутаты от
Депутаты от "Слуги народа". Фото: facebook/sluganarodu.official

Избранные впервые депутаты Верховной Рады намерены пройти обучение в Соединенных Штатах Америки в 2020 году, после того, как они уже прошли обучение в Трускавце, которое обошелся в 10 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа", передают Українськi Новини.

"Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open Word". Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев", - написано в нем.

Со ссылкой на слова заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Евгении Кравчук отмечается, что депутатам важно изучить опыт американских институтов.

"Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", - подчеркнула Кравчук.

Как сообщали Українські Новини, обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце прошло с 29 июля по 4 августа. 

Также лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания по цифровой грамотности.

Больше новостей о: Депутаты Обучение обучение в США Слуга народа

Архив
Новости
Проект подозрения Зверобой о угрозах убийством Зеленскому передали в ГПУ 17:05
Возможный сообщник Садового Коровайник обжаловал залог в размере 154 тыс. гривен 17:00
Фото: facebook.com/artaskhat
В Казахстане художник сравнил Токаева с ослом после его отрицания об аннексии Крыма 16:55
Бахматюк предлагал заплатить долг "VAB Банка", но дело НАБУ этому помешало, – ФГВФЛ 16:53
"Слуги народа" поедут учиться в США 16:49
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok