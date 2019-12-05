"Слуги народа" поедут учиться в США

Избранные впервые депутаты Верховной Рады намерены пройти обучение в Соединенных Штатах Америки в 2020 году, после того, как они уже прошли обучение в Трускавце, которое обошелся в 10 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа", передают Українськi Новини.

"Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open Word". Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев", - написано в нем.

Со ссылкой на слова заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Евгении Кравчук отмечается, что депутатам важно изучить опыт американских институтов.

"Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", - подчеркнула Кравчук.

Как сообщали Українські Новини, обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце прошло с 29 июля по 4 августа.

Также лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания по цифровой грамотности.