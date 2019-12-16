Новорічний корпоратив "Слуги народу" відбудеться наступного тижня: хто запрошений

Новорічний корпоратив партії "Слуга народу", який проводитимуть за гроші спонсорів і обійдеться їм близько мільйона гривень, відбудеться в п'ятницю 20 грудня.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в політичній силі.

Захід відбудеться у ресторані "CHI" на території виставкового центру "Парковий", де зазвичай по понеділках "слуги народу" збираються на засідання фракції.

За джерелами журналістів, туди запрошені народні депутати, члени уряду і Офіс президента на чолі з главою держави Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, інавгурація Володимира Зеленського проходила в три етапи і без банкету.

У листопаді голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко відповіла на жарт Президента Володимира Зеленського про її фігуру, заявивши, що чекає його на корпоративах зі своїм піаніно.

Тим часом, обрані вперше депутати Верховної Ради мають намір пройти навчання в Сполучених Штатах Америки в 2020 році, після того, як вони вже пройшли навчання у Трускавці, яке обійшолося в 10 млн гривень.