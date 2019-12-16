підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 грудня 2019, понеділок, 17:27 15
Верховна Рада і партії 2019-12-16T19:15:03+02:00
Українські Новини
Новорічний корпоратив "Слуги народу" відбудеться наступного тижня: хто запрошений

Новорічний корпоратив "Слуги народу" відбудеться наступного тижня: хто запрошений

Ярина Вацяк
Новий рік, Володимир Зеленський, корпоратив, Слуга народу
Депутати від
Депутати від "Слуги народу". Фото: facebook/sluganarodu.official

Новорічний корпоратив партії "Слуга народу", який проводитимуть за гроші спонсорів і обійдеться їм близько мільйона гривень, відбудеться в п'ятницю 20 грудня.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в політичній силі.

Захід відбудеться у ресторані "CHI" на території виставкового центру "Парковий", де зазвичай по понеділках "слуги народу" збираються на засідання фракції.

За джерелами журналістів, туди запрошені народні депутати, члени уряду і Офіс президента на чолі з главою держави Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, інавгурація Володимира Зеленського проходила в три етапи і без банкету.

У листопаді голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко відповіла на жарт Президента Володимира Зеленського про її фігуру, заявивши, що чекає його на корпоративах зі своїм піаніно.

Тим часом, обрані вперше депутати Верховної Ради мають намір пройти навчання в Сполучених Штатах Америки в 2020 році, після того, як вони вже пройшли навчання у Трускавці, яке обійшолося в 10 млн гривень.

 

Більше новин про: Новий рік Володимир Зеленський корпоратив Слуга народу

Архів
Новини
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який пролобіював Герус, згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко 19:20
Через кілька днів у Києві запалять головну ялинку: програма розваг 19:10
Без міжнародної стандартизації азартних ігор з'являється можливість обману гравців, - експерт 18:50
Милованов прокоментував чутки про свою відставку 18:39
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
Імпорт електроенергії з Росії може знищити українську генерацію, – Енергоспівтовариство 18:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok