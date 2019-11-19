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19 ноября 2019, вторник, 13:57 7
Верховная Рада и партии 2019-11-19T13:58:57+02:00
Українські Новини
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому

Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому

корпоративы, Президент Украины, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский
Зеленский и Тимошенко. Фото: vesti-ukr.com
Зеленский и Тимошенко. Фото: vesti-ukr.com

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщины" в Верховной Раде Юлия Тимошенко ответила на шутку Президента Владимир Зеленского о ее фигуре, заявив, что ожидает его на корпоративах со своим пианино.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским Президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну Вы в курсе... Ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - написала Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко сожалеет относительно тона, который Президент Владимир Зеленский использовал в своем сообщении.

Во вторник Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала ему список своих людей для назначения на высокие должности в обмен на голосование ее фракции вместе со "Слугой народа" в течение года. В сообщении Зеленский выразил уверенность, что заявление "Батьківщини" о переходе в оппозицию связано не с "заботой о народе", а с тем, что Тимошенко "сейчас просто не дают "сладенького".

Как сообщали Українськi Новини, Лещенко заявил, что Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за отказа назначить ее ставленника в госкомпанию. Ранее Тимошенко была готова формировать коалицию только со "Слугой народа" и "Голосом".

 

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