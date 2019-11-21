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21 ноября 2019, четверг, 16:48 120
Верховная Рада и партии 2019-11-21T16:48:42+02:00
Українські Новини
Недельный семинар для депутатов "Слуги народа" в Трускавце обошелся в 10 млн гривен

Недельный семинар для депутатов "Слуги народа" в Трускавце обошелся в 10 млн гривен

Верховная Рада, Семинар, Партия

Обучение новоизбранных депутатов "Слуги народа" в Трускавце, которое планировалось на сумму от 5 млн гривен, в итоге обошлось в 10 млн гривен. Об этом говорится в финансовом отчете партии за третий квартал, передает "Чесно".

Организаторами обучения для депутатов выступило ООО "Бальнео-Тур", которое получило за свои услуги более 7,7 млн гривен. В эту сумму вошли также расходы на питание и проживание для 263 участников семинара.

Кроме того, за проезд "Слуг народа" партия заплатила "Укрзализныци" 145 тыс. гривен. На каждого участника было выделено в общей сложности по 38 тыс. гривен .

За услуги Киевской школы экономики "слуги народа" заплатила около 2,1 миллиона гривен. Преподаватели школы в течение недели проводили для депутатов партии лекции по экономике, бюджетного процесса, публичной политики, рассказывала о децентрализации, образование, оборону и тому подобное.

Преподавателями для будущих депутатов выступили сотрудники Киевской школы экономики, услуги которых обошлись в 2, 1 млн гривен. Организацией обучения занимался президент Киевской школы экономики, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В течение недели преподаватели школы проводили лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политики, а также о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.

В то же время в "Чесно" подчеркнули, что партия не указала в отчете расходы на рекламу в соцсетях. По подсчетам аналитиков на основании данных библиотеки рекламы на рекламу в Facebook и Instagram в "Слуге Народа" в июне-июле 2019 потратили около $ 160 тыс. 

"В 250-270 тыс. долларов Михаил Федоров оценивал диджитал-кампанию Зеленского во время выборов. Однако эти затраты на соцсети в отчетах не фигурируют. Удивительно также то, что уже несколько кварталов подряд "слуги народа" арендуют офисы, закупают оргтехнику, канцтовары и мебель, однако официально ни одного работника партии до сих пор нет ", - подытожили аналитики.

Как сообщали Українські Новини, обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце прошло с 29 июля по 4 августа. 

Также Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде. 

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