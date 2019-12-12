Спасатели завершили поисковую операцию в сгоревшем одесском колледже

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили поисковую операцию на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал. Как сообщали Українські Новини, 8 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 12 декабря. Ранее в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа. Тем временем сегодня из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек. А на директора сгоревшего одесского колледжа надели электронный браслет и отправили под домашний арест. Также Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий одесского пожара. А семьям жертв пожара в Одессе выплатят по 100 тысяч гривен.