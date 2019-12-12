Спасатели завершили поисковую операцию в сгоревшем одесском колледже

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили поисковую операцию на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.

Начаты ремонтно-восстановительные работы.

Происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

Как сообщали Українські Новини, 8 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 12 декабря.

Ранее в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Тем временем сегодня из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек.

А на директора сгоревшего одесского колледжа надели электронный браслет и отправили под домашний арест.

Также Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий одесского пожара. А семьям жертв пожара в Одессе выплатят по 100 тысяч гривен.