По делу об убийстве Шеремета задержаны АТОшники, волонтер и медик

Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

После появления информации о задержании подозреваемых, депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявил о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".

Трансляция брифинга главы МВД Арсена Авакова, заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, главы Национальной полиции Игоря Клименко.

18:35 Аваков отрицает договоренность с Зеленским о сохранении его на должности за раскрытие дела об убийстве Шеремета.

"У меня есть одна договоренность - работать честно и профессионально", - сказал Аваков.

Он также сообщил, что не факт, что после ряда других дел он не подаст в отставку.

18:27 Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что заказчики убийства журналиста Павла Шеремета будут установлены

"Для нашей команды и для всех это одно из приоритетных уголовных дел, которое хочется раскрыть... Сегодня мы получили очень много ответов. Но есть еще один вопрос: "Кто заказчик?". Я уверен, что обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по поводу дела об убийстве Павла Шеремета. Мне кажется, больше, чем три, не нужно. Не хочется, чтобы это было "сериалом", - сказал он.

18:26 Аваков, в самом конце: "Я не думаю, что сейчас время обсуждать политические слухи, но абсолютно серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и главное, чтоб комфортно. Других договоренностей нет. И не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке".

Тут же микрофон взял Зеленский: "Я хочу дополнить господина министра. У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Не только я, но и остальные порядочные люди, никаких договоренностей в кавычках на крови не делают. Спасибо".

18:13 Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил о препятствовании в расследовании убийства Шеремета. Кроме того, он сообщил, что люди, которые препятствовали расследованию, в дальнейшем могут стать подозреваемые в данном уголовном производстве.

18:08 Глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что организаторы еще не найдены. За ним несколько фраз сказал президент. Говорит, что теперь нужно ответить ещё на один вопрос - кто заказчик? Этот вопрос действительно обошли вниманием. Из слов полиции выходило, что это чуть ли не сами атошники придумали, чтоб дестабилизировать ситуацию в стране. И первый же вопрос от журналистов - почему для этого убили именно Шеремета - не самого известного человека в стране? Ответ полиции был неубедительный: "нет, он был известный человек".

18:01 На брифинге показали видео, как Дугарь фотографирует видеокамеры в районе, где взрывали Шеремета. "Пума" за время службы АТО купила две квартиры и автомобиль. А Юлия Кузьменко за последние годы стала владелицей дома и автомобилей. Также есть запись переговоров Кузьменко, которая обсуждала по телефону, что Киев нужно обстреливать. "Киева мне не жалко". Отметим, он работает хирургом в Охматдете. Кузьменко же совсем недавно вела по телефону разговоры о том, что им нужна "сакральная жертва". Обсуждались планы похитить детей у Маруси Зверобой, чтобы всколыхнуть Украину.

18:03 То есть, группу хотят обвинить в попытке дестабилизации ситуации в Украине. Они для этого убили Шеремета, а недавно хотели сделать еще одно громкое убийство, чтобы пошатнуть власть Зеленского и устроить "революцию добровольцев", передает Страна.

18:00 Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку. Антоненко отчетливо хромал на видеокамерах. Одновременно было известно, что он накануне лечил ногу в больнице. Почти сутки телефоны всех подозреваемых были или отключены или на них не было никакой активности в день убийства. Об этом сообщает "Страна".

17:55 На брифинге также сообщили, что Нацполиция установила прочные связи подозреваемых в убийстве Шеремета музыканта Антоненко, волонтеров Кузьменко и ее сожителя, а также супругов Грищенко. Следствие установило, что Антоненко проживает возле места убийства Шеремета в Киеве. Зафиксированы совместные фото Антоненко с Кузьменко, а также с супругами Грищенко.

"Они связаны между собой", - сказал Коваль.

Он сообщил, что непосредственно перед убийством Шеремета возле его автомобиля были замечены, и это показали экспертизы, Антоненко и Кузьменко. При чем, Антоненко зафиксировали благодаря его одежде с рисунком на спине. За несколько дней до убийства Шеремета, одна из женщин была замечена за фотографированием камер видеонаблюдения в районе проживания Шеремета.

Экспертиза установила, что это Яна Дугарь. По словам Коваля, именно Дугарь разведывала обстановку возле дома Шеремета перед убийством. Замглавы Нацполиции отметил, что супруги Грищенко подозреваются, кроме того в покушении на убийство жителя Ивано-Франковской области.

17:54 Сообщили, что Национальная полиция изучила 36 взрывов, которые произошли в Украине, в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Следствие изучило 36 (подобных) взрывов. Два случая обратили внимание - в 2015 взрыв электроопоры в Херсонской области и в 2018 году в городе Косов (Ивано-Франковская область) - покушение на убийство гражданина Ч.", - сказал Евгений Коваль на брифинге.

Коваль сообщил, что взрывчатка, которая была использована при попытке покушения на гражданина Ч. в Ивано-Франковской области идентична той, которая была использована при убийстве Шеремета.

Также он отметил, что закладывалась взрывчатка в городе Косов таким же образом, как по делу об убийстве Шеремета.

17:50 Журналист Богдан Аминов заявил, что третьим подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета является Петр Киян. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



17:45 На брифинге стало известно, что Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета. Полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах Владиславе и Инне Грищенко и Яне Дугарь.



17:40 Заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на брифинге заявил, что правоохранители допросили более 3,7 тыс. человек в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета.

17:05 В то же время спецподразделение Национальной полиции "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве. События с места обысков транслируют телеканалы. Правоохранители не допускают журналистов непосредственно в здание, где проводятся обыски. На месте находятся адвокаты.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.

Ранее Князев заявлял, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.