підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 грудня 2019, четвер, 15:43 29
Силові структури 2019-12-12T15:54:33+02:00
Українські Новини
Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета

Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета

Анна Рудык
Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета, Нацполіція
Павло Шеремет. Фото:
Павло Шеремет. Фото: "Радіо Свобода"

Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"Тільки що Національна поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета", - написав він.

Аваков додав, що це підсумок складної та кропіткої роботи фахівців і крок до розкриття справи.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вести".

Також Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.

Раніше Князєв заявляв, що поліція має ряд перспективних напрямів розслідування вбивства Шеремета.

Більше новин про: Павло Шеремет вбивство Павла Шеремета Нацполіція

Архів
Новини
Дефіцит коштів у Фонді соцстрахування безпосередньо пов'язаний з тим, що їх постійно крали, – Сазонов 16:55
Хмельницький купує ТРЦ Ocean Plaza в Києві 16:52
Закон про дезінформацію: в ООН застерігають владу України від обмежень свободи слова 16:34
Тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, потрібно встановити на економічно обґрунтованому рівні, - ЗМІ 16:14
Андрій Антоненко. Фото: mеdbat.org.іа
Підозру у вбивстві Шеремета вручили музиканту і військовому Антоненку 16:05
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
Дефіцит коштів у Фонді соцстрахування безпосередньо пов'язаний з тим, що їх постійно крали, – Сазонов 16:55
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду 16:01 Документ
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
Майже 70 тис. подолян отримують пільги на газ в грошовій формі 19:33 Прес-реліз
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok