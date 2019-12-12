Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета

Національна поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"Тільки що Національна поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета", - написав він.

Аваков додав, що це підсумок складної та кропіткої роботи фахівців і крок до розкриття справи.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вести".

Також Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.

Раніше Князєв заявляв, що поліція має ряд перспективних напрямів розслідування вбивства Шеремета.