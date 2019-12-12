Нацполиция изучила 36 взрывов по делу Шеремета

Кроме подозрения пяти человек в убийстве журналиста Павла Шеремета, Нацполиция изучила 36 взрывов, которые произошли в Украине, в рамках расследования дела. Об этом на брифинге сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль, передают Українськi Новини.

"Следствие изучило 36 (подобных) взрывов. Два случая обратили внимание - в 2015 взрыв электроопоры в Херсонской области и в 2018 году в городе Косов (Ивано-Франковская область) - покушение на убийство гражданина Ч.", - сказал он.

Коваль сообщил, что взрывчатка, которая была использована при попытке покушения на гражданина Ч. в Ивано-Франковской области идентична той, которая была использована при убийстве Шеремета.

Также он отметил, что закладывалась взрывчатка в городе Косов таким же образом, как по делу об убийстве Шеремета.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве проходит ряд обысков по делу об убийстве Шеремета.

Во время бриффинга Депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявил о вручении подозрения в убийстве Шеремета, музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Также правоохранители допросили более 3,7 тыс. человек в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Ранее Национальная полиция проверяла связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне.