Полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства журналиста Павла Шеремета.\r\nОб этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\n"На данное время Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы касательно раскрытия убийства Павла Шеремета", - заявил он.\r\nПо словам Князева, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года.\r\nЭто связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту.\r\nТакже полиция проверяет связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.\r\nКроме того, исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса.\r\nПри этом, по словам начальника Нацполиции, по результатам экспертиз установлена непричастность жительницы Донецка Юлии Прасоловой, осужденной за подрыв автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша, к убийству журналиста Шеремета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.\r\nРанее Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета.