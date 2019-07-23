Полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне

Полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

"На данное время Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы касательно раскрытия убийства Павла Шеремета", - заявил он.

По словам Князева, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года.

Это связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту.

Также полиция проверяет связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.

Кроме того, исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса.

При этом, по словам начальника Нацполиции, по результатам экспертиз установлена непричастность жительницы Донецка Юлии Прасоловой, осужденной за подрыв автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша, к убийству журналиста Шеремета.

Как сообщали Українськi Новини, экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.

Ранее Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета.