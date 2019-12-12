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12 декабря 2019, четверг, 17:15 5056
Силовые структуры 2019-12-12T17:15:09+02:00
Українські Новини
В Киеве проходит ряд обысков по делу об убийстве Шеремета

В Киеве проходит ряд обысков по делу об убийстве Шеремета

Анна Рудык
Обыски, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет
Взорвавшееся авто с Шереметом
Взорвавшееся авто с Шереметом

Спецподразделение Национальной полиции "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

События с места обысков транслируют телеканалы, передают Українськi Новини.

Правоохранители не допускают журналистов непосредственно в здание, где проводятся обыски.

На месте находятся адвокаты.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Ранее Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Аваков заявил, что это итог сложной и тщательной работы специалистов и шаг к раскрытию дела.

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