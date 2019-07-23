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23 июля 2019, вторник, 15:51 148
Президент 2019-07-23T15:55:24+03:00
Українські Новини
Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета уверен в установлении виновных

Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета уверен в установлении виновных

Президент Владимир Зеленский после заслушивания в закрытом режиме доклада главы Национальной полиции Сергея Князева о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета уверен в том, что виновные будут установлены.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Я увидел очень много материалов. Во-первых, хотел бы поблагодарить специалистов уголовного розыска... Хочу вас заверить, что после того, что я увидел, я думаю, что не смогу сказать в какой срок, но у нас будет результат... Люди, которые совершили убийство, будут найдены", - сказал Президент.

Он также призвал не давить на правоохранителей.

"Из-за того, что я услышал и увидел без журналистов, я хотел бы, чтобы мы не очень давили на работников уголовного розыска. Там очень много работы, и я уверен, что они просто не могли вам показать много фактов. В этом деле нам нужен результат. А это главное, чтобы вся страна знала, кто эти люди, подорвавшие Павла Шеремета, и чтобы они были в тюрьме", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Князев заявляет, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.

Также суд повторно арестовал по просьбе полиции всю информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 года для расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Больше новостей о: Павел Шеремета Убийство Павла Шеремета Сергей Князев Владимир Зеленский

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