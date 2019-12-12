Официальный курс гривны снова подскочил: курс валют на четверг

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 декабря, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на четверг, 12 декабря:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3102,9648 100 долларов США 2360,3546 100 швейцарских франков 2394,735 1000 иен 217,0452 10 российских рублей 3,7133 100 евро 2614,0927

Как сообщали Українські Новини, в начале недели доллар и евро рекордно обвалились в обменниках.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

В то же время, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют