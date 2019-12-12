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12 декабря 2019, четверг, 05:35 1007
Финансы 2019-12-12T05:35:02+02:00
Українські Новини
Официальный курс гривны снова подскочил: курс валют на четверг

Официальный курс гривны снова подскочил: курс валют на четверг

Ярина Вацяк
Курс НБУ, Курс валют, Курс гривны, Курс евро, курс доллара

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 декабря, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на четверг, 12 декабря:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3102,9648
100 долларов США 2360,3546
100 швейцарских франков 2394,735
1000 иен 217,0452
10 российских рублей 3,7133
100 евро 2614,0927

Как сообщали Українські Новини, в начале недели доллар и евро рекордно обвалились в обменниках.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

В то же время, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют

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