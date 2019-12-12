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12 грудня 2019, четвер, 05:35 10
Фінанси 2019-12-12T05:35:02+02:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні знову підскочив: курс валют на четвер

Офіційний курс гривні знову підскочив: курс валют на четвер

Ярина Вацяк
Курс НБУ, Курс валют, Курс гривны, Курс евро, курс доллара

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 грудня, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 грудня, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 12 грудня:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3102,9648
100 доларів США 2360,3546
100 швейцарських франків 2394,735
1000 ієн 217,0452
10 російських рублів 3,7133
100 євро 2614,0927

Як повідомляли Українські Новини, в початку тижня долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Водночас, голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют

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