Офіційний курс гривні знову підскочив: курс валют на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 грудня, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 грудня, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 12 грудня:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3102,9648 100 доларів США 2360,3546 100 швейцарських франків 2394,735 1000 ієн 217,0452 10 російських рублів 3,7133 100 євро 2614,0927

Як повідомляли Українські Новини, в початку тижня долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Водночас, голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют