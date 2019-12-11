Гривна на межбанке снова подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,60-23,62 UAH/USD, затем котировки сузились до 23,58-23,60 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,54-23,58 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15% с 27,72 UAH/USD до 23,56 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в свою очередь повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 декабря, на 9,05 коп. до 23,6102 UAH/USD.

Ранее министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Также в среду, 11 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 декабря, понизился на 3 копейки до 3,33 грн за 10 рублей.