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11 декабря 2019, среда, 17:51 31
Экономика 2019-12-11T17:51:04+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова подскочила

Гривна на межбанке снова подскочила

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,60-23,62 UAH/USD, затем котировки сузились до 23,58-23,60 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,54-23,58 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15% с 27,72 UAH/USD до 23,56 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в свою очередь повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 декабря, на 9,05 коп. до 23,6102 UAH/USD.

Ранее министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Также в среду, 11 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 декабря, понизился на 3 копейки до 3,33 грн за 10 рублей.

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