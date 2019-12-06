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06 декабря 2019, пятница, 05:50 387
Финансы 2019-12-06T05:50:02+02:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила: курс валют НБУ на выходные

Гривна снова подскочила: курс валют НБУ на выходные

Ярина Вацяк
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Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3135,9277
100 долларов США 2387,7034
100 швейцарских франков 2416,0144
1000 иен 219,4812
10 российских рублей 3,7417
100 евро 2648,9182

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 4 декабря на 3,58 коп. до 24,0394 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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