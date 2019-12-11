Официальная гривна укрепилась еще девять копеек

Евро и доллар продолжают изо дня в день устанавливать антирекорды, а Национальный банк в свою очередь повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 декабря, на 9,05 коп. до 23,6102 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 декабря, на 2,51 коп. до 23,7007 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, рубль также упал по состоянию на 11 декабря. В то же время неделя началась с обвала иностранной валюты.

Тем временем глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют, который за последний год рекордно обвалился и достиг уровня 2016 года. В Украине при этом финансисты разделились в прогнозе курса валют и прогнозируют как 22 UAH/USD, так и 30 UAH/USD.