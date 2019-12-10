Суд арестовал имущество Кондзели

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели, которая подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, арест наложен на ее недвижимость, в частности, квартиру и землю.

Также арестован автомобиль и банковские счета Кондзели.

Как сообщали Українськi Новини, cуд арестовал BMW X6 пособницы Кондзели экс-замминистра культуры Лесничей, которая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест Светлану Кондзелю. После чего прокуратура обжаловала домашний арест Кондзели. Прокуратура настаивает на аресте Светланы Кондзели.