подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 декабря 2019, вторник, 11:40 247
Судебная власть 2019-12-10T13:30:02+02:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество Кондзели

Суд арестовал имущество Кондзели

Ярина Вацяк
ОПУ, Коррупция, арест имущества, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели, которая подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, арест наложен на ее недвижимость, в частности, квартиру и землю.

Также арестован автомобиль и банковские счета Кондзели.

Как сообщали Українськi Новини, cуд арестовал BMW X6 пособницы Кондзели экс-замминистра культуры Лесничей, которая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест Светлану Кондзелю. После чего прокуратура обжаловала домашний арест Кондзели. Прокуратура настаивает на аресте Светланы Кондзели.

Больше новостей о: ОПУ Коррупция арест имущества Светлана Кондзеля

Архив
Новости
ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты 13:18
Жена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство 12:50
Умер бывший мэр Москвы Лужков 12:43
Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров 12:40
Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР: Трубу и его замов уволят 12:32
больше новостей
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok