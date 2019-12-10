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10 декабря 2019, вторник, 11:18 169
Политика 2019-12-10T11:24:54+02:00
Українські Новини
Украинская сторона СЦКК зафиксировала боевиков на участке разведения

Украинская сторона СЦКК зафиксировала боевиков на участке разведения

Ярина Вацяк
СЦКК, Боевики, война на Донбассе, ООС, Станица Луганская, разведение сил

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) зафиксировала пребывание боевиков на участке разведения в Станице Луганской, в то время, как лидеры "нормандского формата" договорились об имплементации Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Указанная символика в составе СЦКК не используется", - сказано в нем.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК.

"Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает "минские договоренности", которые были реализованы в Рамочном решении трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств", - Указано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Луганская областная государственная администрация сообщила, что мост в Станице Луганской полностью восстановлен.

Отмечается, что главной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

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